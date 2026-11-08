ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: «Μάχη» με ξεκάθαρο φαβορί στη Sunel Arena - Η ώρα και το κανάλι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL φιλοξενείται την Κυριακή (8/11, 13:00) στη SUNEL Arena, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταξιδεύουν στην έδρα της Ένωσης με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες και στο πρωτάθλημα, μετά το σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη για την EuroLeague, μιας και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει σαφώς μεγαλύτερο βάθος και πολλές λύσεις στο ρόστερ του, ωστόσο θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του, καθώς έχει προγραμματιστεί να πάρει ανάσες, ενώ παράλληλα ταξίδεψε στο Κατάρ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόκτησης διαβατηρίου της συγκεκριμένης χώρας. Η απουσία του αποτελεί αναμφίβολα μία σημαντική παράμετρο για την περιφερειακή λειτουργία των φιλοξενούμενων, με τους υπόλοιπους γκαρντ να καλούνται να καλύψουν το κενό του.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι σε έναν αντίπαλο με εντυπωσιακή ποιότητα. Η Ένωση προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Σομπατέλι με 72-66 για το Basketball Champions League, ωστόσο τα προβλήματα τραυματισμών εξακολουθούν να δυσκολεύουν την προσπάθειά της.

Οι απουσίες των Τομά Ερτέλ, ΚιΣόν Φίζελ και Γάιου Σκορδίλη, αλλά και ο τραυματισμός του Λούκας Λεκαβίτσιους, περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Σάκοτα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και κοντά στο καλάθι. Ο έμπειρος τεχνικός, πάντως, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί από την αναμέτρηση, παρά τις δυσκολίες.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ θα είναι να περιορίσει τον ρυθμό και να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του ανωτερότητα, ακόμη και χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ του.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 13:00, στη SUNEL Arena, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το SPORT FM TV και το ΣΚΑΪ.