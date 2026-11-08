NBA: Ο Κάρι ξεπέρασε Λεμπρόν και Τζόρνταν, ασταμάτητοι Γουόριορς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να κάνει απίθανα πράγματα σε ηλικία 38 ετών στο NBA και οδήγησε τους Γουόριορς στην έβδομη συνεχόμενη νίκη τους, με 126-119 στην παράταση απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο σούπερ σταρ του Γκόλντεν Στέιτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας πέντε εύστοχα τρίποντα.

Το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, με τον Κάρι να πετυχαίνει ένα καθοριστικό καλάθι και φάουλ στο 1:38 πριν από το τέλος, ενώ λίγο μετά «καθάρισε» το ματς με νέο λέι απ.

Οι Γουόριορς, που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 0-3, έφτασαν πλέον στο 7-3, καταγράφοντας επτά διαδοχικές επιτυχίες. Είναι το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί τους από τον Μάρτιο του 2025.

Ο Κάρι έγραψε παράλληλα ακόμη μία ιστορική επίδοση. Αυτή ήταν η 16η φορά στην καριέρα του που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους σε παιχνίδι κανονικής περιόδου μετά την ηλικία των 35 ετών, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει 15. Ο Μάικλ Τζόρνταν ακολουθεί με 12.

Ο αρχηγός των Γουόριορς έχει πλέον πετύχει τουλάχιστον πέντε τρίποντα σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Είναι η όγδοη φορά στην καριέρα του που καταγράφει τέτοιο σερί μέσα στην ίδια σεζόν, επίδοση διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του NBA.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο έβδομος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 26.000 πόντους, 5.000 ριμπάουντ και 6.000 ασίστ.

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο rookie Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας μάλιστα κρίσιμο τρίποντο στην παράταση. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε season-high 13 ασίστ.

Για το Ορλάντο, ο Φραντς Βάγκνερ είχε 30 πόντους και 11 ασίστ, ενώ από 19 σημείωσαν οι Τρίσταν ντα Σίλβα και Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν 109-97 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σταματά στους 31 πόντους και να προσθέτει εννέα ασίστ.

Ο MVP των περσινών τελικών έκανε τη διαφορά κυρίως στη δεύτερη περίοδο, όταν πέτυχε 18 συνεχόμενους πόντους μέσα σε 4:24 και βοήθησε τους πρωταθλητές να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 29 πόντους.

Το Κλίβελαντ προσπάθησε να επιστρέψει στο φινάλε, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο σταρ των Καβαλίερς ολοκλήρωσε το ματς με season-high 37 πόντους, εκ των οποίων οι 21 στην τέταρτη περίοδο, όμως οι Νικς βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα λεπτά.

Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ έκαναν περίπατο απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, επικρατώντας με το εμφατικό 114-75.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ χρειάστηκε μόλις τρεις περιόδους για να πετύχει 30 πόντους, αφού με τη διαφορά να έχει ξεφύγει δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Τζάρεντ Μακέιν πρόσθεσε 19 πόντους και ο rookie Αντέι Μάρα είχε 18 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τρεις τάπες, με τους Θάντερ να ανεβαίνουν στο 8-2.

Η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε μία πολύ κακή επιθετική βραδιά, μένοντας στους 75 πόντους, τη χαμηλότερη επίδοση ομάδας μέχρι στιγμής στη σεζόν. Οι Γουίζαρντς σούταραν μόλις με 29,6% εντός παιδιάς και είχαν 7/43 τρίποντα.

Στην Ατλάντα, ο Τζέιλεν Τζόνσον επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων λόγω τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο φόργουορντ των Χοκς πέτυχε 30 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στη δύσκολη νίκη με 124-121 απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.

Η Ατλάντα χρειάστηκε να επιστρέψει από το -17 της πρώτης περιόδου, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, όπου επικράτησε με επιμέρους 36-26.

Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και ο Άαρον Γουίγκινς πρόσθεσαν από 20 πόντους για τους Χοκς, οι οποίοι έφτασαν στην τέταρτη διαδοχική νίκη τους.

Για το Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 25 πόντους, ενώ ιδιαίτερη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντέι'Ρον Σαρπ, καταγράφοντας το πρώτο triple-double της καριέρας του με 12 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Στο Μεξικό, οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν 114-102 των Ιντιάνα Πέισερς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να αγγίζει το triple-double, έχοντας 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Ο Κάμερον Τζόνσον πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τζαμάλ Μάρεϊ 16, με το Ντένβερ να φτάνει τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια του.

Το παιχνίδι αποτέλεσε την 35η παρουσία του NBA στο Μεξικό από το 1992, με τη χώρα να έχει φιλοξενήσει περισσότερους αγώνες της λίγκας από οποιαδήποτε άλλη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Ιντιάνα Πέισερς-Ντένβερ Νάγκετς 102-114

Ατλάντα Χοκς-Μπρούκλιν Νετς 124-121

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Νιου Γιορκ Νικς 97-109

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 114-75

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Ορλάντο Μάτζικ 126-119 (παράταση)

Φoίνιξ Σανς-Χιούστον Ρόκετς 102-99

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Σαν Αντόνιο Σπερς 103-125