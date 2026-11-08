Λιονέλ Μέσι: Κέρδισε το χρυσό παπούτσι για δεύτερη σερί χρονιά - Βίντεο με όλα τα γκολ του

Η Ίντερ Μαϊάμι πανηγύρισε τη νέα ιστορική διάκριση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot του MLS.

«Δεν είναι επανάληψη. Είναι υπενθύμιση. Νικητής του Golden Boot για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συγχαρητήρια, Λέο!», ανέφερε η ομάδα της Φλόριντα για τον αρχηγό της.

Count 'em up. 📈 All 26 goals from Messi's Golden Boot winning season. ✨ @InterMiamiCF // Golden Boot pres. by Audi https://t.co/yqK9MjjwKB — Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026

Ο Μέσι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του 2026 με 26 γκολ σε 31 συμμετοχές, κατακτώντας την πρώτη θέση των σκόρερ μπροστά από τον Πέταρ Μούσα του FC Dallas, που είχε 22, και τον Μπράιαν Γουάιτ του Βανκούβερ, που σημείωσε 20.

Παράλληλα, σταμάτησε και στις 17 ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε 43 γκολ της Ίντερ Μαϊάμι!