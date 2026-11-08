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Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Νίστρουπ για... διακοπή στην κορυφή

Φουλ επίθεση από τον Παναθηναϊκό στη δύσκολη εκτός έδρας μάχη με τον Ηρακλή.

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Νίστρουπ για... διακοπή στην κορυφή
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 17:30, ΣΚΑΪ) τον Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» για την 17η αγωνιστική της Super League.

Ζητούμενο είναι η νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο πρώτο πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων κάνοντας το 8/8 σε όλες τις διοργάνωσης, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το «τριφύλλι» θα έχει την απουσία του Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα την περασμένη αγωνιστική ενάντια στην ΑΕΚ, ενώ δεν υπολογίζει στον ανέτοιμο Κρίστιασεν και τους μακροχρόνια απόντες Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να έχει 3 με 4 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μεσοβδόμαδα.

Ο Πένια θα είναι δεδομένα κάτω από τα δοκάρια για ακόμη ένα παιχνίδι. Μπροστά θα βρίσκονται οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας Καλάμπρια και Κυριακόπουλος έχουν το προβάδισμα, με τον Σαλάχ-Εντίν να έχει κάποιες πιθανότητες να βρεθεί στην ενδεκάδα.

Στη μεσαία γραμμή η απουσία του Κάνγκουα κάνει την παρουσία των Καμαρά και Λούζα δεδομένη για το παιχνίδι αυτό. Τις δύο θέσεις των εξτρέμ διεκδικούν τρεις παίκτες, με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία να έχουν προβάδισμα έναντι του Ταμπόρδα.

Στην κορυφή της επίθεσης, το δίδυμο των Τετέι και Ντέσερς αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα, μετά τις ανάσες που πήρε απέναντι στους Βούλγαρους, καθώς αμφότεροι πέρασαν στο ματς ως αλλαγή.

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