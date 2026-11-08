Φασούλας: «Οι άνθρωποι του Λιόλιου κάνουν ακόμα κουμάντο στην ΕΟΚ - Είμαι Ολυμπιακός»

Μια ακόμα επίθεση στην ηγεσία της ΕΟΚ εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος, σε συνέντευξή του στο topontiki.gr, μίλησε για τη βαθιά κρίση αξιοπιστίας που θεωρεί πως αντιμετωπίζει το ελληνικό μπάσκετ, καταγγέλλοντας πρακτικές και μεθοδεύσεις που αφορούν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, τις εκλογικές διαδικασίες και τη διαιτησία.

Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ υποστήριξε ότι πρόσωπα που συνδέονται με τον Βαγγέλη Λιόλιο εξακολουθούν να διατηρούν την επιρροή τους στην ΕΟΚ, ενώ ζήτησε την πλήρη αναμόρφωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

«Έχει έρθει μια πολύ σκοτεινή περίοδος στο άθλημα και την έχουν φέρει άνθρωποι οι οποίοι, με αγιογραφίες για τους εαυτούς τους, εμφανίζονταν ως σωτήρες του αθλήματος. Και υποτίθεται ότι ήταν και τεχνοκράτες. Με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ κατάφεραν να φέρουν το μπάσκετ στο χείλος του γκρεμού και να είναι και προφυλακισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει το μπάσκετ να βγει γρήγορα από την κρίση αξιοπιστίας που βιώνει στις καρδιές των φιλάθλων. Δυστυχώς, όμως, πάμε για ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Στην Ομοσπονδία, στο ΔΣ της ΕΟΚ, συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο οι άνθρωποι του Λιόλιου. Μάλιστα, λένε ψέματα ότι τους στηρίζει και η κυβέρνηση. Ελέγχουν ακόμη τον στρατό των διαιτητών που εμπλέκονται στη δικογραφία, προκειμένου να τους βοηθήσουν να κερδίσουν τις εκλογές», πρόσθεσε.

«Δεν θέλω να είμαι πρόεδρος μιας φερόμενης διοίκησης Πρωτοδικείου, αλλά θέλω οι εκλογές να γίνουν με τον σωστό τρόπο. Όρισαν αυθαίρετα τις εκλογές για τις 20 Δεκεμβρίου. Θέλω να ξέρω: Δεν τα βλέπει αυτά ο υπουργός; Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: μέσα σε 25 ημέρες μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση».

Μάλιστα, συνέδεσε τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών με τις διαδικασίες επιλογής νέων διεθνών διαιτητών και κομισάριων, υποστηρίζοντας ότι η μετάθεσή τους εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

«Σε ένα θέατρο σκιών δεν ξέρω αν θέλω να συμμετέχω. Είμαι, όμως, αναγκασμένος να το κάνω για να προστατεύσω το μπάσκετ. Γι’ αυτό και θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ. Πρέπει το μπάσκετ να απαλλαγεί γρήγορα από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να επιστρέψουμε στη διαφάνεια και στη στήριξη των σωματείων μέσω των χρημάτων που λαμβάνουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε επισημάνει εδώ και χρόνια προβλήματα στη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

«Όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τα είχα καταγγείλει χρόνια πριν και τότε είχαν πέσει όλοι από τα σύννεφα. Είχα τις ίδιες ενδείξεις που έχει σήμερα ο εισαγγελέας. Προφανώς, αυτοί είχαν πλάτες, γιατί δεν εισακούστηκα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαιτησία, την οποία χαρακτήρισε δομικό πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ, ζητώντας δημόσια αξιολόγηση των διαιτητών και πλήρη διαφάνεια στις αποφάσεις.

«Όταν έπαιζα κι εγώ μπάσκετ, είχα βιώσει εχθρική διαιτησία. Η στημένη διαιτησία είναι έγκλημα. Μπορεί κάποιος να καταργήσει το έγκλημα; Δεν καταργείς το έγκλημα, το περιορίζεις. Υπάρχουν διαιτητές στην ΚΕΔ με διαφανείς διαδρομές, υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι. Πρέπει, όμως, να αλλάξει ολόκληρη η ΚΕΔ, εφόσον θέλουμε να διασφαλίσουμε διαφανείς διαδικασίες».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση τόσο των αξιολογήσεων όσο και των πειθαρχικών ποινών.

«Το πρόβλημα με τη διαιτησία είναι δομικό και εμείς θέλουμε απόλυτη διαφάνεια. Δημόσια αξιολόγηση και δημόσια τιμωρία, όχι όπως συμβαίνει τώρα».

Ο Φασούλας αναφέρθηκε και στην ένταση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού μπάσκετ.

«Η κόντρα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στο μπάσκετ. Όσο κάποιοι θέλουν να ελέγχουν καταστάσεις, δεν θα υπάρξει ήρεμο κλίμα».

Για να υποστηρίξει: «Εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η τελευταία μου ομάδα. Τιμώ, όμως, και τον Δικέφαλο και την Εθνική Ομάδα».