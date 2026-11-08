Μαραθώνιος 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι μεγάλοι νικητές στα 10 χιλιόμετρα - Νέο ρεκόρ αγώνων

Με νέο ρεκόρ αγώνων ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του «ΓΑΣ Ο Ιλισσός» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιομέτρων Allwyn, που διεξήχθη και φέτος στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, η Αναστασία Μαρινάκου της ΑΕΚ κατέκτησε την έκτη συνεχόμενη νίκη της, έπειτα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα.

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 30 λεπτά στην ιστορία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10 χιλιομέτρων. Με χρόνο 29 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατέρριψε κατά 23 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνων, το οποίο επίσης του ανήκε.

Παράλληλα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στον συγκεκριμένο αγώνα, ενώ η επίδοσή του απείχε μόλις έξι δευτερόλεπτα από το πανελλήνιο ρεκόρ σε δημόσιο δρόμο, το οποίο κατέχει ο ίδιος. «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνοδεύτηκε από ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα να πάω ακόμη καλύτερα, αν δεν είχα περάσει μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν», δήλωσε ο νικητής.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας, με χρόνο 30.57, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται στη βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ιδιαίτερα συναρπαστικός ήταν ο αγώνας των γυναικών, με την Αναστασία Μαρινάκου και τη Μελίσσα Αναστασάκη να διεκδικούν την πρώτη θέση μέχρι τα τελευταία μέτρα.

Η Μαρινάκου, κάτοχος του τίτλου, διατήρησε αρχικά το προβάδισμα, όμως στο 6,5ο χιλιόμετρο η Αναστασάκη, αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας, πέρασε μπροστά και παρέμεινε στην κορυφή για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.

Στο 8ο χιλιόμετρο, ωστόσο, η Μαρινάκου αντέδρασε, ανέκτησε την πρώτη θέση και μπήκε επικεφαλής στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Παρά την πίεση της αντιπάλου της, η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού.

Η νικήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 33 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, πλησιάζοντας το δικό της ρεκόρ αγώνων, που είναι 33.03.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Μελίσσα Αναστασάκη με 33.20, σημειώνοντας μεγάλο ατομικό ρεκόρ, ενώ τρίτη ήταν η Ειρήνη Τσουπάκη του ΓΣ Αμαρουσίου, επίσης με νέα προσωπική επίδοση, σε 34.15.