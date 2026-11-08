ΑΕΚ: Με αλλαγές στην ενδεκάδα και «όπλο» τη Νέα Φιλαδέλφεια – Τα πλάνα του Νίκολιτς

Η ευρωπαϊκή βραδιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει πλέον στο παρελθόν κι η ΑΕΚ στρέφει ξανά την προσοχή της στις υποχρεώσεις της στη Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται σήμερα (17:00) τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναζητώντας μια νίκη που θα της επιτρέψει να παραμείνει σε απόσταση επαφής από την κορυφή.

Η «Ένωση» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να φτάσει σε ένα όσο το δυνατόν πιο άνετο «τρίποντο» απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική πανηγύρισε τους πρώτους βαθμούς της στο πρωτάθλημα, ενώ βρήκε για πρώτη φορά και τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Για την ΑΕΚ, άλλωστε, η επιστροφή στις νίκες έχει ιδιαίτερη σημασία μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 17 βαθμούς, στο -7 από το πρωτοπόρο «τριφύλλι», έχοντας όμως κι έναν αγώνα λιγότερο. Σε περίπτωση νίκης, θα περιμένει τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων Ηρακλής - Παναθηναϊκός στο Καυτανζόγλειο και Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

LIVE MATCH: ΑΕΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (17:00, Magenta Sport 1 League)

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί συγκεκριμένες απουσίες ενόψει της αναμέτρησης, καθώς δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Λάζαρο Ρότα, αλλά και στους τραυματίες Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, κι Ζοάο Μάριο, που ταλαιπωρήθηκε από πνευμονία. Στον αντίποδα, ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος έχει πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Σέρβος τεχνικός ενδέχεται να επηρεάσουν αρκετές θέσεις, ακόμη και στην αμυντική γραμμή. Κάτω από τα δοκάρια, τη θέση διεκδικούν ο Μπρινιόλι κι ο Στρακόσα, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας οι επιλογές είναι οι Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ και Χριστακόπουλος. Για την αριστερή πλευρά υπάρχουν οι λύσεις των Πήλιου και Λυκογιάννη.

Αντίθετα, δύσκολα θα υπάρξει αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τους Ρέλβας και Μουκουντί να διατηρούν το προβάδισμα για τις δύο θέσεις. Στη μεσαία γραμμή, οι Μαρίν και Βιτάλις συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για φανέλα βασικού.

Σε ό,τι αφορά την επιθετική τριάδα πίσω από τον φορ, οι Μάγερ και Κοϊτά διεκδικούν τη θέση στη δεξιά πλευρά, ενώ για την αριστερή υπάρχουν οι επιλογές των Κοϊτά και Κουτέσα. Στην κορυφή, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Νίκολιτς να επιλέγει το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα.