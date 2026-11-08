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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του «Γ. Καραϊσκάκης» - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του «Γ. Καραϊσκάκης» - Η ώρα και το κανάλι
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Το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη μάχη με ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ έπεσε στην τέταρτη με 18, μετά τη χτεσινή νίκη του Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να διευρύνουν τη διαφορά από τον «Δικέφαλο», ενώ οι Θεσσαλονικείς αναζητούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν κατά σειρά του Λεβαδειακού με 1-0, του Παναθηναϊκού με 1-0, του Παναιτωλικού με 2-0, της Καλαμάτας με το εντυπωσιακό 5-0 και πιο πρόσφατα της Κηφισιάς με 3-2

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Ο «Δικέφαλος» θέλει να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδείξει πως μπορεί να φύγει με βαθμολογικό κέρδος από μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις επιλογές των δύο προπονητών, καθώς οι λεπτομέρειες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η τακτική προσέγγιση, η ένταση στις μονομαχίες και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια μπορούν να καθορίσουν την έκβαση του ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες γνωρίζουν πως τέτοιου είδους αναμετρήσεις αποτελούν ευκαιρία για να επιβεβαιώσουν τις φιλοδοξίες τους και να στείλουν μήνυμα στους ανταγωνιστές τους.

Η σέντρα του ντέρμπι είναι προγραμματισμένη στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.

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