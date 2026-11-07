Ρόμα - Σασουόλο 3-0: Οι «τζιαλορόσι» πάτησαν γκάζι και βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή

Η Ρόμα πανηγύρισε μια άνετη εντός έδρας νίκη με 3-0 απέναντι στη Σασουόλο και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή της Serie A, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο. Οι «τζιαλορόσι» αντέδρασαν μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 77'.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 27ο λεπτό με τον Ερμόσο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Σασουόλο και σκόραρε με δυνατό σουτ. Στο 30' η Ρόμα διπλασίασε τα τέρματά της, έπειτα από αυτογκόλ του Βαλούκιεβιτς, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 58', με τον Μόρα να βρίσκει δίχτυα με χαμηλό σουτ και να «σφραγίζει» τη νίκη της ομάδας του. Ένα αποτέλεσμα που δίνει βαθμολογική ώθηση στη Ρόμα και την κρατά σε απόσταση ενός βαθμού από την πρώτη θέση.