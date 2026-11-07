· Ρόμα · Σασουόλο

Ρόμα - Σασουόλο 3-0: Οι «τζιαλορόσι» πάτησαν γκάζι και βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή

Η Ρόμα επικράτησε 3-0 της Σασουόλο και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή της Serie A.

Ρόμα - Σασουόλο 3-0: Οι «τζιαλορόσι» πάτησαν γκάζι και βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρόμα πανηγύρισε μια άνετη εντός έδρας νίκη με 3-0 απέναντι στη Σασουόλο και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή της Serie A, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο. Οι «τζιαλορόσι» αντέδρασαν μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 77'.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 27ο λεπτό με τον Ερμόσο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Σασουόλο και σκόραρε με δυνατό σουτ. Στο 30' η Ρόμα διπλασίασε τα τέρματά της, έπειτα από αυτογκόλ του Βαλούκιεβιτς, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 58', με τον Μόρα να βρίσκει δίχτυα με χαμηλό σουτ και να «σφραγίζει» τη νίκη της ομάδας του. Ένα αποτέλεσμα που δίνει βαθμολογική ώθηση στη Ρόμα και την κρατά σε απόσταση ενός βαθμού από την πρώτη θέση.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν - Τρουά 1-0: Ο Ζαμπάρνι «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Τρουά

00:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιβλητικό διπλό στο «Μεστάγια» και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: «Διπλό» της Paris FC απέναντι στην Οσέρ με χρυσό σκόρερ τον Σιναγιόκο

23:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα - Σασουόλο 3-0: Οι «τζιαλορόσι» πάτησαν γκάζι και βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή

23:33 SUPER LEAGUE

Super League: «Χτυποκάρδια» για τέσσερις πριν τη διακοπή

23:30 EUROLEAGUE

EuroLeague: Κοντά στην εξασφάλιση άδειας franchise η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

23:17 SUPER LEAGUE

Super League: Χωρίς Μήτογλου αλλά με Ντάνι Γκαρθία η αποστολή του Ατρομήτου για τον ΟΦΗ

23:09 EUROLEAGUE

Άνετο πέρασμα της Φενέρμπαχτσε από την έδρα της Μπούρσασπορ

22:58 AUTO MOTO

GP Βραζιλίας: Κυρίαρχος ο Νόρις στις επεισοδιακές κατατακτήριες

22:47 ONSPORTS

Serie A: Τέταρτη διαδοχική νίκη της Μπολόνια - Ισοπαλία μεταξύ Τορίνο και Λέτσε

22:36 ΣΠΟΡ

«Βόμβα» από Φλοίσβο, «λύγισε» τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντη

22:26 SUPER LEAGUE

Άρης - Παναιτωλικός: Τα highlights από τη νίκη των «κιτρινόμαυρων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας