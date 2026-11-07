· Φενέρμπαχτσε

Άνετο πέρασμα της Φενέρμπαχτσε από την έδρα της Μπούρσασπορ

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπούρσασπορ, επικρατώντας με 78-59 για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Άνετο πέρασμα της Φενέρμπαχτσε από την έδρα της Μπούρσασπορ
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Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 78-59 της Μπούρσασπορ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος, φτάνοντας στην πέμπτη νίκη της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης και με όπλο την καλή αμυντική της λειτουργία δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 5-2.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ονουράλπ Μπιτίμ με 19 πόντους, ενώ οι Σέιν Λάρκιν και Σαβόν Σιλντς πρόσθεσαν από εννέα. Για την Μπούρσασπορ, που υποχώρησε στο 1-6, ξεχώρισε ο Μάικλ Μουρ με 20 πόντους.

Πλέον, η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρί, την Τετάρτη (11/11, 21:45), για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-43, 47-59, 59-78.

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