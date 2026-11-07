GP Βραζιλίας: Κυρίαρχος ο Νόρις στις επεισοδιακές κατατακτήριες

Σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Βραζιλίας, με τον Λάντο Νόρις να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο και να εξασφαλίζει την pole position.

GP Βραζιλίας: Κυρίαρχος ο Νόρις στις επεισοδιακές κατατακτήριες
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Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Βραζιλίας και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα του Σάο Πάουλο, έπειτα από μία διαδικασία που διεξήχθη υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε την πίστα του Ιντερλάγκος δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους οδηγούς, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη και αρκετά σημεία της διαδρομής να μετατρέπονται σε λίμνες. Οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες, ώστε αρκετοί οδηγοί χαρακτήρισαν τη διαδικασία ως μία από τις χειρότερες στις οποίες έχουν οδηγήσει.

Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε διακοπή των κατατακτήριων με κόκκινη σημαία, με την αναμονή να διαρκεί μία ώρα και 26 λεπτά, προτού τα μονοθέσια επιστρέψουν στην πίστα.

Πίσω από τον Νόρις βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη Mercedes για την απώλεια της pole position. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι, ενώ ακολούθησαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λίαμ Λόσον.

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