Super League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσε» τρίτος ο Άρης, πριν το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η 10η αγωνιστική της Super League, άρχισε με σημαντικές νίκες για Άρη και Κηφισιά. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον Παναιτωλικό (3-0) και επανήλθε στις επιτυχίες. Ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας δύο ματς περισσότερα από την ΑΕΚ και ένα από τον ΠΑΟΚ.

Η εντυπωσιακή Κηφισιά με την ανατροπή στον Βόλο είναι στην 7η θέση με 14 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παραμένουν ουραγοί στο 0, λόγω και της αφαίρεσης που τους έχει επιβληθεί.

Το… κυρίως πιάτο είναι την Κυριακή, όπου δεσπόζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και η δύσκολη έξοδος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό.

SUPER LEAGUE – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος – Κηφισιά 1-3

Άρης – Παναιτωλικός 3-0

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα Novasports 1 L

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός Magenta Sport 1 L

17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός ΣΠΟΡ FM TV 1 & ΣΚΑΪ

18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος Magenta Sport 2 L

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22

3. ΑΡΗΣ 19 (10αγ.)

4. Π.Α.Ο.Κ. 18

5. Α.Ε.Κ. 17 (8αγ.)

6. Ο.Φ.Η. 16

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 14 (10αγ.)

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 (10αγ.)

11. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6

12. ASTERAS AKTOR 6

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5 (8αγ.)

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0* (10αγ.)

*Του έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών (3) βαθμών.