ΟΦΗ: Κανονικά με Φούντα η αποστολή για τον Ατρόμητο

Δίχως προβλήματα πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο (8/11, 18:30) για την 10η αγωνιστική της Super League.

Στην προπόνηση συμμετείχε κανονικά ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή από το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ωστόσο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή από τον Χρήστο Κόντη, γεγονός που σημαίνει πως είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Στην 23αδα είναι επίσης και ο Τάσος Χατζηγιοβάννης ο οποίος μεσοβδόμαδα είχε ταξιδέψει στη Ρουμανία χωρίς δικαίωμα συμμετοχής. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Χριστογεώργος, Αποστολάκης και Χνάρης, που ακολουθούν θεραπεία, καθώς και οι Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Ισέκα, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.