Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Νέο στραπάτσο των «Πολιτών» και πλέον στο -6 από την Άρσεναλ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εξαιρετική, τα έκανε όλα σωστά σε άμυνα και επίθεση και κατάφερε να κερδίσει με 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο «City Ground» για να υποχρεώσει τους «Πολίτες» στην τρίτη τους διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα η Φόρεστ «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λίαμ Ντελάπ, προϊόν των ακαδημιών της Σίτι που σκόραρε δύο φορές για να εξασφαλίσει τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ και παρέδωσε... μαθήματα για το πώς να κερδίζεις με 20% κατοχή!

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα τα έκανε όλα λάθος στο πρώτο ημίχρονο και με δύο πολύ φθηνά λάθη έδωσε τη δυνατότητα στη Φόρεστ να τα εκμεταλλευτεί και να προηγηθεί αρχικά με τον Κούνια στο 6ο λεπτό, και στη συνέχεια με τον Ντελάπ να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Σίτι στη μετάβαση για να κάνει το 2-0 στο 18΄.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση, μείωσαν στο 52΄με φοβερό τελείωμα του Σερκί και έχασε σημαντικές ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Έτσι, ο Ντελάπ πήρε ξανά το... όπλο του και με προσωπική ενέργεια έκανε το 3-1 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Μοιραίος για τη Σίτι εκτός από την άμυνά της φυσικά, ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ που έχασε εύκολες - για την κλάση του - ευκαιρίες για να σκοράρει.

Με τη νίκη αυτή η Νότιγχαμ ανέβηκε στην 16η θέση, δηλαδή δύο θέσεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 9 βαθμούς, ενώ η Σίτι έμεινε δεύτερη και στο -6 από την Άρσεναλ και κινδυνεύει να πέσει 3η αύριο σε περίπτωση που η Μπράιτον κερδίσει την Μπρέντφορντ.