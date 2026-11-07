Γρηγορίου: «Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε τι πρέπει να κάνουμε και αντιδράσαμε, πολύ σημαντική νίκη»

Ικανοποιημένος από τη νίκη του Άρη με 3-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, αλλά και από την αντίδραση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του, εμφανίστηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» τόνισε πως η ομάδα του άξιζε το τρίποντο, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης εντός και εκτός έδρας, υπογραμμίζοντας πως οι εκτός έδρας αναμετρήσεις κρύβουν πάντα δυσκολίες.

Όσα δήλωσε ο Γρηγορίου:

Για το... δώρο ενόψει της εορτής του:

«Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη. Όταν έχεις τέτοια εμφάνιση και τέτοιο σκορ στο προηγούμενο ματς δεν είσαι σίγουρος πως θα εμφανιστείς ψυχολογικά και το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είπαμε τι πρέπει να κάνουμε και αντιδράσαμε. Ήρθε η νίκη που είναι πολύ σημαντική πριν τη διακοπή και τη θέλαμε πολύ».

Για τα τρία γκολ εντός, αλλά και την άλλη εικόνα στα εκτός:

«Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Το βλέπουμε και από άλλες ομάδες. Το τελευταίο που θυμάμαι είναι το Κηφισιά - Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες παλεύουν και ιδίως εντός έδρας. Άρα για όλους τα εκτός είναι δύσκολα. Ότι κερδίσαμε μέσα στην Κηφισιά και την Καλαμάτα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θέλουμε όσο γίνεται να παρουσιαζόμαστε όπως είμαστε στο Χαριλάου και εκτός έδρας. Δεν είναι πάντα εύκολο όμως».