Αστέρας AKTOR: Χωρίς Μπαρτόλο και Μπρόρσον στο ντεμπούτο του Φέιο

Ο Αστέρας AKTOR ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, την Κυριακή (8/11, 17:00), στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, με τον Γκονσάλο Φέιο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον πάγκο των Αρκάδων.

Η ομάδα της Τρίπολης δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν, καθώς μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις έξι βαθμούς. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Πορτογάλο προπονητή να αναλαμβάνει την αποστολή να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και να την οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

Το Σάββατο (7/11), οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, με τον Φέιο να καταστρώνει τα τελευταία πλάνα του και στη συνέχεια να ανακοινώνει την αποστολή.

Από τις επιλογές του νέου τεχνικού απουσιάζει ο Μπαρτόλο, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Εκτός βρίσκεται και ο Μπρόρσον, που θα εκτίσει την τιμωρία του μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρεθ.