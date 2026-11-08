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ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ψάχνει επιστροφή στις νίκες μετά τα σερί αρνητικά αποτελέσματα - Ώρα και κανάλι

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και παράλληλα να «ψαλιδίσει» τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας 

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Ψάχνει επιστροφή στις νίκες μετά τα σερί αρνητικά αποτελέσματα - Ώρα και κανάλι
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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 17:00) για την 10η αγωνιστική της Superleague με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, καθώς μετά την ήττα της στο Αθηναϊκό ντέρμπι βρίσκεται στο -7 από το «τριφύλλι», έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.

Η Ένωση δεν βρίσκεται και στο καλύτερο αγωνιστικό της φεγγάρι, αφού προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ηττήθηκε αρχικά από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας με 3-1 και στη συνέχεια έχασε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 2-0. Ακολούθησε η οδυνηρή - με τον τρόπο που ήρθε - ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 μεσοβδόμαδα για το Champions League, με την ΑΕΚ να «λυγίζει» στις καθυστερήσεις από την φωτοβολίδα του Βαλβέρδε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψουν στις νίκες, αρχής γενομένης από τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, εντός έδρας με τον Λεβαδειακό.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League.

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