Nations League: Ξεκινά και δίνει περισσότερα από ένα «αδιάφορο» τρόπαιο - Τι ισχύει ενόψει Euro 2028

Tο Nations League ξεκινά τις επόμενες ημέρες (24-29/9 και 1-6/10) με την Εθνική Ελλάδας να συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A.

Μια διοργάνωση που μπορεί να θεωρείται «αδιάφορη» από πολλούς, αλλά μπορεί να αποκτήσει μεγάλη σημασία ενόψει του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Κι αυτό γιατί υπάρχουν 24 διαθέσιμες θέσεις για το EURO 2028 και η τύχη ορισμένων εξ αυτών θα κριθεί σε αυτή τη διοργάνωση.

Η τελική κατάταξη στο Nations League θα καθορίσει τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028 (με αγώνες προγραμματισμένους για το 2027).

Οι νικήτριες των τεσσάρων ομίλων της League A εξασφαλίζουν θέση ως επικεφαλής ομίλων και τοποθέτηση σε όμιλο τεσσάρων ομάδων αντί για πέντε, γεγονός που συνεπάγεται λιγότερους αγώνες.

Θα υπάρξουν 12 όμιλοι, καθένας εκ των οποίων θα αποτελείται από τέσσερις ή πέντε ομάδες, και θα περιλαμβάνουν τα τέσσερα έθνη-οικοδεσπότες: Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Ουαλία.

Τουλάχιστον δύο από αυτά έχουν εξασφαλισμένη θέση, καθώς προβλέπεται μηχανισμός ασφαλείας που παρέχει θέση σε όποια διοργανώτρια χώρα δεν καταφέρει να προκριθεί βάσει αγωνιστικών επιδόσεων.

Μια ακόμα ευκαιρία μετά τα προκριματικά

Οι 12 νικητές των ομίλων και οι οκτώ καλύτερες ομάδες που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση θα προκριθούν απευθείας, καλύπτοντας 20 από τις 24 διαθέσιμες θέσεις.

Εάν και τα τέσσερα έθνη-οικοδεσπότες περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα, θα παραμείνουν κενές τέσσερις θέσεις. Κάθε ομάδα που εντάσσεται μέσω του «διχτυού ασφαλείας» θα καταλαμβάνει μία από αυτές τις θέσεις, αφήνοντας δύο ή τρεις κενές.

Στη συνέχεια, το Nations League θα παίξει ρόλο στην κατανομή των εναπομεινασών θέσεων.

Τα μονοπάτια των play-offs —τα οποία θα καθοριστούν μόλις γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των διαθέσιμων θέσεων— θα φέρουν αντιμέτωπες τις ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους τους αλλά δεν κατάφεραν να προκριθούν απευθείας, με τις ομάδες που πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα στο Nations League χωρίς να εξασφαλίσουν θέση πρόκρισης.

Συνεπώς, μια καλή πορεία στο Nations League εγγυάται μια τελευταία ευκαιρία σε περίπτωση που η προκριματική φάση του EURO 2028 δεν εξελιχθεί καλά.

Γεμίζει τα ταμεία

Το Nations League, το οποίο θεσπίστηκε το 2018 και διοργανώνεται από την UEFA, διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει τα διεθνή φιλικά παιχνίδια. Χωρίζει τις εθνικές ομάδες σε τέσσερα ισορροπημένα επίπεδα (κατηγορίες), διασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς αγώνες στους οποίους διακυβεύεται κάτι ουσιαστικό.

Αξίζει επίσης να δοθεί προσοχή στην οικονομική πτυχή. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο χρηματικό έπαθλο για τον πρωταθλητή· αντίθετα, οι ομοσπονδίες λαμβάνουν ένα ποσό συμμετοχής —το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία— καθώς και ένα μπόνους ίσου ύψους για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό τους.

Για μια εθνική ομάδα της League A, αυτό σημαίνει εξασφάλιση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ πριν από τη φάση των νοκ-άουτ αγώνων.

Οι τέσσερις ομάδες που φτάνουν στην τελική φάση λαμβάνουν ένα επιπλέον έπαθλο βάσει της τελικής τους κατάταξης, και η ομάδα που κατακτά το τρόπαιο —έχοντας κερδίσει και τον όμιλό της— μπορεί να φτάσει συνολικά τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές πληρωμές.