ΑΕΚ: Σπουδαίο deal για το τηλεοπτικό συμβόλαιο – Το ερωτηματικό για το πού θα παίζουν τα ματς της

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τις ποδοσφαιρικές ομάδες, με τους συλλόγους να αναζητούν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την αξιοποίησή τους.

Στην περίπτωση της ΑΕΚ, η συμφωνία για τα επόμενα χρόνια έχει ήδη κλείσει. Η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με την Percapita για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πρόκειται για πολυετές deal, το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος του καλοκαιριού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη Γόντικα. Σε οικονομικό επίπεδο, η συμφωνία προβλέπει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό για τα «κιτρινόμαυρα» ταμεία, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική συμφωνία στην ιστορία της ΑΕΚ.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, ενδιαφέρον για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ΑΕΚ είχε εκφράσει κι ο SportFM TV. Τελικά, η ΑΕΚ επέλεξε την πρόταση που κρίθηκε οικονομικά πιο συμφέρουσα για τον σύλλογο, προχωρώντας στην πολυετή συμφωνία με την Percapita.

Αυτό που παραμένει ανοικτό είναι το πού θα μεταδίδονται οι αγώνες της ΑΕΚ από την επόμενη σεζόν. Η Percapita συνάπτει συμφωνίες με τα συνδρομητικά κανάλια, επομένως σε αυτή τη φάση δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τηλεοπτικός πάροχος θα μεταδίδει τους αγώνες της «Ένωσης».