Η εξομολόγηση του Ομπράντοβιτς: Η «εντολή» του Γιαννακόπουλου και ο Γιόκιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενήθηκε στην πρώτη εκπομπή του «EuroLeague & Friends Made in Serbia».

Ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη, μιλώντας για την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και την πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να υπογράψει τον Νίκολα Γιόκιτς.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο Δημήτρης (σσ. Γιαννακόπουλος) είναι φιλόδοξος, κάτι που αντανακλά το είδος της ομάδας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, ή μάλλον το είδος της ομάδας που έχουμε τώρα. Όταν είμαστε υγιείς, τα πράγματα φαίνονται πραγματικά καλά. Φυσικά, όλα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ομάδας. Έχουμε πραγματικά πολλούς τραυματίες παίκτες. Δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά αυτό είναι λίγο υπερβολικό για την αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω πραγματικά τι συζήτησε ο Δημήτρης με τον Γιόκιτς. Αλλά αν μίλησε με τον Νίκολα, ξέρουμε για τι είδους συμβόλαια μιλάει. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό ή όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Έχω μιλήσει για τον Νίκολα Γιόκιτς τόσες πολλές φορές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την άποψη που έχω γι’ αυτόν».

Για το πώς λειτουργεί πλέον σαν προπονητής και τη σχέση του με τους παίκτες: «Σκέφτομαι πολύ πώς να προετοιμαστώ για την προπόνηση. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση. Έτσι ήταν την πρώτη μέρα που έγινα προπονητής. Μπορεί να ακουστεί αλαζονικό, αλλά πιστεύω ότι έχω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο διάλογος είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλω να έχω δυσαρεστημένους παίκτες στην ομάδα. Όσοι είναι δυσαρεστημένοι έχουν τον τρόπο να αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο διάλογος είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί ένα πρόβλημα. Όποιος είναι δυσαρεστημένος μπορεί να έρθει να με βρει. Δεν ξέρω άλλο τρόπο εκτός από την αλήθεια. Πάντα τους κοιτάζω στα μάτια και τους εξηγώ ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.

Αντιμετωπίζω όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν καλοί και κακοί παίκτες, εκείνοι που είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να βελτιωθούν και εκείνοι που δεν είναι. Πάντα έλεγα: τίποτα δεν είναι ποτέ προσωπικό και δεν μπορεί ποτέ να είναι προσωπικό».

Η αποχώρηση από την Παρτίζαν και η «εντολή» Γιαννακόπουλου

Στη συνέχεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε για τους λόγους που αποχώρησε από την Παρτιζάν και ανέφερε την εντολή που υπήρχε, προφανώς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να κάνει με αυτόν τον τρόπο την αντιδιαστολή με τη διοίκηση της σερβικής ομάδας.

«Δεν έχω τίποτα καινούργιο να πω. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω σε κανέναν. Όσοι κατάλαβαν τον λόγο για τον οποίο έφυγα (σσ. από την Παρτίζαν), τον κατάλαβαν. Όσοι δεν τον κατάλαβαν, μάλλον δεν θα τον καταλάβουν. Βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που είχε την εντολή να μου προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Ελπίζω να είναι όλα ξεκάθαρα.

Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Εκείνη η ημέρα στο αεροδρόμιο ήταν τόσο συγκινητική. Πήγα στο διαμέρισμά μου και κοίταζα το ταβάνι για δεν ξέρω πόση ώρα. Ένα φοβερό συναίσθημα. Είμαι άνθρωπος που μένω σταθερός στις αρχές μου και πιστεύω ότι κρατάω τον λόγο μου. Ξέρω ότι υπήρχαν φήμες που οι άνθρωποι έβγαλαν εκτός πλαισίου, ότι θα γινόμουν προπονητής στην Παρτιζάν ή κάπου αλλού, αλλά ας επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγα. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, ο Ομπράντοβιτς μίλησε για τα γνώριμα πρόσωπα που βρίσκει ξανά στον Παναθηναϊκό, από τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μέχρι τον Μάικ Μπατίστ.

«Ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης ήταν παίκτες μου. Τώρα είναι πρεσβευτές του συλλόγου. Δική μου επιθυμία ήταν να επιστρέψει ο Διαμαντίδης. Ο Φράγκι Αλβέρτης ήταν ήδη εδώ».

Όσο για τον Μπατίστ είπε: «Υπήρχε ήδη η ιδέα, πριν ακόμη έρθω εγώ, να γίνει συζήτηση με τον Μάικ ώστε να είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου. Φυσικά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και μπορώ να πω ότι είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος που βρίσκομαι περιτριγυρισμένος από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει».