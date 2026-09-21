Το «γλυκό» δεξί του Ρέμο Φρόιλερ...

Με τη… γνωστή συνταγή του 1-0, ο Ολυμπιακός πέρασε «διά πυρός και σιδήρου» από τη Λιβαδειά και πάει με ηρεμία στη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έχει μπροστά του χρόνο για να διορθώσει όσα μπορεί στην ομάδα ελέω των απουσιών των διεθνών.

Ο Βάσκος πάντως ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μέσα σε πέντε 24ωρα, πανηγύρισε τις δύο πρώτες του νίκες στον πάγκο των Πειραιωτών απέναντι σε Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό αντίστοιχα, κάτι που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Ρέμο Φρόιλερ ή μάλλον στο... δεξί πόδι του Ελβετού μαέστρου.

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Ο «Μουντιαλικός» χαφ έστειλε συστημένη τη μπάλα στο κεφάλι του Σάλιακα στις καθυστερήσεις στο «Λάμπρος Κατσώνης», ενώ λίγo πριν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο για το πρώτο γκολ του Γιάρεμτσουκ έπειτα από 274 ημέρες και τους πρώτους βαθμούς του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Και στα δύο παιχνίδια οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν όσο τίποτε άλλο τη νίκη και ο 34χρονος ήταν εκεί και έβαλε φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του. Με όπλο την ποιότητα και την τεράστια εμπειρία του λειτούργησε ως μηχανή... οξυγόνου και σε μια μεταβατική φάση για όλο τον οργανισμό, απέδειξε πως μπορεί να γίνει ο νέος ηγέτης της μεσαίας γραμμής.

Η σιγουριά που εκπέμπει στο παιχνίδι του, η προσωπικότητα και η ικανότητα να δημιουργεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου κάνουν τον Αλγκουαθίλ να τρίβει τα χέρια του. Και ήδη στο μυαλό του είναι δεδομένο πως η ενδεκάδα θα αρχίζει από τον Φρόιλερ. Το είπε και στη συνέντευξη Τύπου άλλωστε μετά τον αγώνα στη Βοιωτία: «περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή».

Κάπως έτσι, τα δύο πάρε-βάλε του Ελβετού έδωσαν πέρα από ανάσα και αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να ατενίζει τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει τώρα την ευκαιρία στον νέο προπονητή να χτίσει πάνω σε αυτό το στέρεο θεμέλιο. Με τον Φρόιλερ να έχει αποκτήσει ηγετικό ρόλο και να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση, ο Ολυμπιακός μπορεί να δουλέψει με ηρεμία στις λεπτομέρειες.

Η συνέχεια σε εγχώριες διοργανώσεις και Ευρώπη προδιαγράφεται απαιτητική, όμως όταν διαθέτεις έναν παίκτη που κάνει τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα όταν η μπάλα «ζυγίζει» τόνους, η διαδρομή γίνεται αυτομάτως πιο ομαλή.