Super League 2: Δύσκολες νίκες για ΠΑΟΚ Β' και Πανθρακικό - Τρίτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ Β', που επικράτησε με 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης και έκανε το πρώτο του... τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα, προβληματισμός επικρατεί στη Νίκη Βόλου, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα του Βόλου ηττήθηκε με 1-0 από τον Πανθρακικό και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες, σε ένα ξεκίνημα που απέχει από τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η νέα απώλεια αναμένεται, μάλιστα, να φέρει εξελίξεις και στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Το μέλλον του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της Νίκης Βόλου θεωρείται πλέον αβέβαιο, με τις επόμενες ώρες να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η ομάδα είχε τεθεί εξαρχής μεταξύ των υποψηφίων για την άνοδο, όμως τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και πλέον όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.