Πύργος - ΑΕΛ 0-4: Εμφατικό πέρασμα των «βυσσινί» από το Παμπελοποννησιακό (vids)

Με μια επιβλητική εμφάνιση και τον Καμπετσή να δίνει το σύνθημα, η ΑΕΛ πέρασε σαν... σίφουνας από το Παμπελοποννησιακό, επικρατώντας 4-0 του ΠΑΣ Πύργου και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας την κυριαρχία της.

Οι «βυσσινί» άνοιξαν το σκορ στο 41ο λεπτό, όταν οι Αλμπάνης και Νοικοκυράκης έκρυψαν την μπάλα, ο Μακρής τροφοδότησε τον Καμπετσή κι εκείνος σε κενή εστία έγραψε το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ διατήρησε τον έλεγχο και στο 70' διπλασίασε τα τέρματά της, με τον Σίλβα να δημιουργεί και τον Καμπετσή να πλασάρει εύστοχα κάτω από τα πόδια του Γιαννίκογλου για το 0-2.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατέβασαν ταχύτητα: στο 82' ο Νταμπίζας πήρε το ριμπάουντ για το 0-3, ενώ το τελικό 0-4 διαμόρφωσε ο Σίλβα με εξαιρετικό πλασέ, έπειτα από νέα δημιουργία του Νοικοκυράκη, ο οποίος είχε συμμετοχή σε τρία από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Με αυτή τη νίκη η ΑΕΛ ανέβηκε στους 7 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο Μαρκό, αφήνοντας τον νεοφώτιστο ΠΑΣ Πύργο με έναν βαθμό στην κατηγορία.