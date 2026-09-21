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Η δράση ξεκινάει στη Euroleague: Με Παρί ο Παναθηναϊκός, στην Μπασκόνια ο Ολυμπιακός – Οι μεταδόσεις

Η Euroleague ανοίγει την αυλαία της σεζόν 2026-27, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια – Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η δράση ξεκινάει στη Euroleague: Με Παρί ο Παναθηναϊκός, στην Μπασκόνια ο Ολυμπιακός – Οι μεταδόσεις
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Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague 2026/27 ολοκληρώνεται, με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να κάνει επίσημη πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές και περισσότερες από 400 αναμετρήσεις, με την πορεία των ομάδων να έχει ως τελικό προορισμό το Final Four του Μαΐου 2027 στο Άμπου Ντάμπι.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού

Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center την Παρί στις 21:15, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια στις 21:30. Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9, 19:00), Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9, 20:45) και Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (25/9, 21:45).

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

  • 20:00 Playmakers Novasports Prime

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 19:30 Playmakers, Α' μέρος Novasports4
  • 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Novasports2
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports6
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί Novasports4
  • 21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές Novasports5
  • 21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasportsextra3
  • 23:30 Playmakers, Β' μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

  • 20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια Novasports Start
  • 20:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports5
  • 21:45 Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime
  • 23:45 Playmakers Novasports4
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