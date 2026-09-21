Παναθηναϊκός: Ο «κέρβερος» Ινιάκι Πένια αφήνει το… αποτύπωμά του (vids)

Ο Ινιάκι Πένια έχει αρχίσει να δικαιώνει την εμπιστοσύνη του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα κάτω από τα δοκάρια και να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κρίκους της «πράσινης» αμυντικής λειτουργίας.

Ο Ισπανός πορτιέρε σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των «πράσινων» στην επίθεση έχει βοηθήσει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και να βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία με 15 πόντους.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την παρουσία του. Ο Πένια έχει πραγματοποιήσει 12 αποκρούσεις, έχοντας ποσοστό αποτελεσματικότητας που φτάνει το εντυπωσιακό 85,7%, ενώ έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ. Παράλληλα, έχει καταγράψει τρία clean sheets, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του σε σημαντικό μέρος των αγώνων που έχει αγωνιστεί.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός πως ο Ισπανός έχει μηδενικά λάθη που έχουν οδηγήσει σε γκολ, στοιχείο που καταδεικνύει τη συγκέντρωση και τη σταθερότητά του. Την ίδια στιγμή, έχει καταγράψει δύο εξόδους ως sweeper, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας ακόμη παίκτης της άμυνας όταν χρειάζεται να καλύψει χώρους πίσω από την αμυντική γραμμή.

Σημαντική είναι και η παρουσία του στις εναέριες μονομαχίες, καθώς έχει πραγματοποιήσει τρεις επιτυχημένες εξόδους για high claims, δείχνοντας αποφασιστικότητα στις φάσεις μέσα και γύρω από την περιοχή του.

Δεν περιορίζεται στις αποκρούσεις

Ο Πένια, ωστόσο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα καθήκοντά του κάτω από τα δοκάρια. Το σύγχρονο παιχνίδι απαιτεί από έναν τερματοφύλακα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και ο Ισπανός ανταποκρίνεται και σε αυτόν τον τομέα.

Μέχρι στιγμής μετρά 129 επιτυχημένες πάσες, με το ποσοστό ευστοχίας του να ανέρχεται στο 89%. Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να αξιοποιήσει και το μακρινό παιχνίδι, έχοντας 31 ακριβείς μακρινές μεταβιβάσεις, με ποσοστό επιτυχίας 66%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία σκιαγραφούν έναν τερματοφύλακα που δεν προσφέρει μόνο ασφάλεια στην εστία του Παναθηναϊκού, αλλά συμμετέχει και στην πρώτη φάση ανάπτυξης της ομάδας.

Με 85,7% στις αποκρούσεις, δύο γκολ παθητικό, τρία clean sheets και κανένα λάθος που να έχει οδηγήσει σε γκολ, ο Ινιάκι Πένια έχει ήδη αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Και όσο συνεχίζει να διατηρεί αυτή την εικόνα, ο «κέρβερος» του Παναθηναϊκού δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για το «τριφύλλι».