Κούτσιας μόνο πίσω από τον Παυλίδη: Έχει βάλει 5 γκολ σε 7 αγώνες και τρελαίνει τη Φαμαλικάο

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Γιώργου Κούτσια στη Φαμαλικάο, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πέντε φορές στις πρώτες επτά συμμετοχές του και να εξελίσσεται σε μία από τις πιο αποδοτικές μεταγραφές της πορτογαλικής ομάδας.

Ο 22χρονος φορ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Λουγκάνο, με τη Φαμαλικάο να καταβάλλει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Η αγωνιστική του παρουσία μέχρι στιγμής έχει δικαιώσει την επιλογή των Πορτογάλων, καθώς έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα.

Με πέντε τέρματα στο ενεργητικό του, ο Κούτσιας βρίσκεται στη 2η θέση των σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία αξιόπιστη επιθετική λύση για τη Φαμαλικάο.

Το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του

Οι επιδόσεις του Κούτσια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι πρόκειται για το παραγωγικότερο ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται ήδη κοντά στο να ξεπεράσει την κορυφαία επίδοσή του σε μία ολόκληρη σεζόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τη φανέλα της Λουγκάνο στο ελβετικό πρωτάθλημα, είχε πραγματοποιήσει την πιο παραγωγική χρονιά του μέχρι σήμερα.

Πλέον, χρειάζεται μόλις τρία ακόμη γκολ για να ισοφαρίσει την περσινή του επίδοση, ενώ έχει μπροστά του το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν για να θέσει νέο προσωπικό ρεκόρ.