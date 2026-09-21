Εθνική Αγγλίας: Ο Γκιμπς-Γουάιτ της Νότιγχαμ παίρνει τη θέση του Πάλμερ για το Nations League

Ο Τόμας Τούχελ συμπεριέλαβε στις κλήσεις του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Αγγλίας για το Nations League τον Κόουλ Πάλμερ, ωστόσο ο μέσος της Τσέλσι αποφάσισε να μη συμμετέχει λόγω ενός μικροτραυματισμού, αλλά και επειδή θέλει να διαχειριστεί το φόρτο εργασίας του.

Ήταν η πρώτη κλήση του Πάλμερ στην Εθνική έπειτα από τον Μάρτιο, ενώ ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός είχε επιλέξει να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το Μουντιάλ, γεγονός για το οποίο δέχτηκε σφοδρή κριτική από τα Αγγλικά tabloid.

Την θέση του Πάλμερ στην αποστολή των «Τριών Λιονταριών» θα λάβει ο ηγέτης και υπαρχηγός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μόργκαν Γκίμπς - Γουάιτ όπως αναφέρει το Athletic

Ο μέσος της Νότιγχαμ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, αλλά επέστρεψε άμεσα στην Αγγλία για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής του ομάδας.