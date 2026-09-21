ΑΕΚ: «Αδειάζουν» τα Σπατα, 13 διεθνείς αναχωρούν! – Ποιοί είναι κι πότε επιστρέφουν

Διαφορετική εικόνα θα έχουν από σήμερα (21/09) τα Σπάτα, καθώς η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων αφήνει την ΑΕΚ χωρίς 13 ποδοσφαιριστές της.

Πρόκειται για ένα μεγάλο διεθνές «παράθυρο», με τις υποχρεώσεις των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων να εκτείνονται αυτή τη φορά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Η λίστα των διεθνών της «Ένωσης» θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, θα έφτανε τους 16, εάν οι Στρακόσα, Βάργκα και Ρότα δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών.

Τελευταία προσθήκη στις κλήσεις ήταν ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης μέσος είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην προεπιλογή, όμως τελικά ο Μπίλιτς αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή, λόγω του τραυματισμού του Γιόσιπ Γιουράνοβιτς.

Από την άλλη, τα περισσότερα ταξίδια περιμένουν τον Κέρβιν Αριάγκα και τον Ζίνι, ενώ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψει νωρίτερα στην Αθήνα, καθώς η Μαυριτανία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι 13 διεθνείς της ΑΕΚ

Λόβρο Μάγερ (Κροατία): Κλήθηκε την τελευταία στιγμή στην Εθνική Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League. Η Κροατία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσεχία στις 26 Σεπτεμβρίου και την Ισπανία στις 29/9, ενώ ακολουθούν τα εντός έδρας παιχνίδια με την Αγγλία στις 3 Οκτωβρίου και την Ισπανία στις 6/10.

Λούκα Γιόβιτς (Σερβία): Η ομάδα του υποδέχεται την Ελλάδα στις 24/9 και την Ολλανδία στις 29/9. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει για τα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Γερμανία την 1η Οκτωβρίου και την Ολλανδία στις 4/10.

Μίλαν Βιτάλις (Ουγγαρία): Η Ουγγαρία υποδέχεται στις 25/9 την Ουκρανία και στις 28/9 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Στις 2 Οκτωβρίου ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Γεωργία και στις 5/10 η νέα αναμέτρηση με την Ουκρανία.

Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ (Ουκρανία): Η Ουκρανία παίζει εκτός έδρας με την Ουγγαρία στις 25/9 και τη Γεωργία στις 28/9, ενώ στη συνέχεια αντιμετωπίζει στην Τρνάβα τη Βόρεια Ιρλανδία στις 2/10 και την Ουγγαρία στις 5/10.

Σταύρος Πήλιος (Αλβανία): Το πρόγραμμα αρχίζει με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία στις 26/9 και συνεχίζεται με τα εκτός έδρας ματς κόντρα σε Σαν Μαρίνο στις 29/9 και Φινλανδία στις 3/10. Η Αλβανία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Σαν Μαρίνο στις 6/10.

Κάαν Κάιρινεν (Φινλανδία): Η εθνική Φινλανδίας έχει μπροστά της τέσσερα παιχνίδια. Στις 26/9 αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο, στις 29/9 υποδέχεται τη Λευκορωσία και στις 3/10 την Αλβανία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 6/10 με το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία.

Ραζβάν Μαρίν (Ρουμανία): Η Ρουμανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σουηδία στις 25/9 και υποδέχεται τη Βοσνία στις 28/9. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πολωνία στις 2/10 και η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σουηδία στις 5/10.

Κέρβιν Αριάγκα (Ονδούρα): Η Ονδούρα υποδέχεται το Σουρινάμ στις 26/9, ταξιδεύει για το παιχνίδι με την Τζαμάικα στις 29/9 και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μαρτινίκα στις 3/10. Το πρόγραμμα κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Τζαμάικα στις 6/10.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά (Μαυριτανία): Στις 24/9 η Μαυριτανία αντιμετωπίζει την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στην Καζαμπλάνκα, ενώ στις 29/9 θα παίξει με το Μπενίν στο Αμπιτζάν, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.

Ζίνι (Ανγκόλα): Στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συμμετέχει κι η Ανγκόλα. Η πρώτη αναμέτρηση είναι εκτός έδρας απέναντι στην Αίγυπτο στις 25/9, ενώ στις 6/10 η Ανγκόλα υποδέχεται το Μαλάουι.

Χρήστος Αλεξίου, Δημήτρης Καλοσκάμης (Ελλάδα U21): Η Εθνική αγωνίζεται στα προκριματικά του Euro 2027 U21. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γεωργία στις 26/9, τη Λετονία την 1η Οκτωβρίου και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6/10.

Μάρτιν Γκεοργκίεφ (Βουλγαρία U21): Η Βουλγαρία U21 υποδέχεται την Πορτογαλία στις 25/9, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσεχία στις 30/9 και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στη Σκωτία.