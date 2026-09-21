Στο 92’ αποκτά μεγαλύτερη σημασία και φέρνει ηρεμία

Με θετικό πρόσημο πηγαίνει στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «διπλό» στη Λιβαδειά και πλέον έχουν μπροστά τους τρεις εβδομάδες για να μπορέσουν να δουλέψουν, όσο τους επιτρέπουν οι πολλές απουσίες, στους τομείς που χρήζουν βελτίωσης ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Οι Πειραιώτες δεν ολοκλήρωσαν το πρώτο… μέρος της φετινής σεζόν στην Super League με τον καλύτερο τρόπο, αφού είχαν απώλειες με Βόλο και ΟΦΗ, ωστόσο, έκαναν αυτό που έπρεπε κόντρα σε μία ομάδα που ήταν σίγουρο πως ήθελε να προκαλέσει προβλήματα στον Ολυμπιακό.

Όπως έγραφα προ ημερών, το ματς με τους Βοιωτούς ερχόταν έπειτα από ένα απαιτητικό παιχνίδι Ευρώπης, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξοδέψει μπόλικη ενέργεια, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν ως στόχο να πάρουν βαθμό ή βαθμούς, εν αντιθέσει με το… σκεπτικό τους κόντρα σε άλλες ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά, έστω και με τέρμα στο 92’ ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Φανταστείτε οι Πειραιώτες να έμεναν για τρίτο σερί ματς μακριά από τη νίκη στο πρωτάθλημα και να πήγαιναν στη διακοπή με ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από την κορυφή. Και μετά να ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Αντίθετα, τώρα οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν χρόνο και ηρεμία. Σίγουρα η εμφάνιση δεν ήταν αυτοί που θα ήθελαν οι περισσότεροι φίλαθλοι της ομάδας, όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στα πρώτα… βήματα της νέας κατάστασης. Η ομάδα είχε μάθει τα προηγούμενα 2,5 χρόνια μ’ ένα διαφορετικό στιλ και πλέον θέλει να βάλει κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι της. Οπότε, είναι λογικό, κάποιες στιγμές, ειδικά σε καταστάσεις πίεσης, άπαντες να… επανέρχονται στις ρυθμίσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, το «διπλό» στη Λιβαδειά μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για την ψυχολογία της ομάδας. Διότι, σ’ ένα ματς που δεν βγήκαν κάποια πράγματα, αλλά και ο αντίπαλος έκανε ότι μπορούσε για να καταστρέψει το παιχνίδι, το γεγονός πως οι Πειραιώτες δεν σταμάτησαν να μάχονται και τελικά πήραν τη νίκη δίνει άλλο… αέρα στους ποδοσφαιριστές.

Πλέον, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μία εξαιρετική ευκαιρία για να ετοιμάσει την επόμενη… μέρα στην ομάδα με ακόμα περισσότερα… εφόδια. Ο Βάσκος τεχνικός έχει μπροστά του ένα σημαντικό διάστημα, ούτως ώστε να αξιολογήσει κάποιες καταστάσεις με μεγαλύτερη ηρεμία. Να μελετήσει όλα τα ματς της ομάδας μέχρι τώρα και να ερευνήσει εις βάθος τα… κακώς κείμενα.

Άλλωστε, όπως φάνηκε και κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Ισπανός το… ψάχνει σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του ματς. Για παράδειγμα, την Κυριακή (20/09) ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς όπως με τον ΟΦΗ, με τρία δεκάρια, τους Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζότα Σίλβα και το έκλεισε με δύο εξτρέμ και δύο επιθετικούς. Και το ευχάριστο σ’ αυτήν την συνθήκη είναι πως οι δοκιμές και τα νέα πρόσωπα πρόσφεραν σημαντικά.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν ένα σημαντικό διάστημα να δουλέψουν για να αλλάξουν τα δεδομένα στη φετινή Super League. Και ναι, μπορεί να λείπουν ουκ ολίγοι ποδοσφαιριστές για τις εθνικές τους ομάδες, όμως, μία ομάδα δεν αποτελείται μόνο από τους διεθνείς. Αναμφίβολα για να έχουν λάβει τις αντίστοιχες… κλήσεις είναι από τα βασικά… γρανάζια, όμως, δεν παύει στο ρόστερ να υπάρχουν παίκτες που παραμένουν στην ομάδα και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις ενόψει της συνέχειας.

ΥΓ. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό σ’ αυτό το διάστημα είναι οι νίκες. Διότι μόνο μέσα από τα θετικά αποτελέσματα μπορεί μία ομάδα να βελτιώσει το κλίμα στα αποδυτήρια και αυτό με τη σειρά του να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενότητα.

ΥΓ1. Αυτή την ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο -5 από την κορυφή, όμως, μετά τη διακοπή υποδέχονται τον Παναθηναϊκό. Το «αιώνιο» ντέρμπι είναι το ματς που θα δείξει αν ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει για τα… καλά στη «μάχη» του φετινού πρωταθλήματος, αφού με νίκη θα έχει… σβήσει σε μεγάλο βαθμό τις γκέλες με Βόλο και ΟΦΗ.