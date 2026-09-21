Ligue 1: Σε βαθιά κρίση με πέντε σερί ήττες η Μαρσέιγ ένα μήνα πριν παίξει με τον Ολυμπιακό

Οι «καμπάνες του κινδύνου»... ηχούν στην Μαρσέιγ -που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό τον επόμενο μήνα για το Europa Legue- καθώς ένα σερί κακών αποτελεσμάτων την έχει αφήσει να... παραπαίει κοντά στην «ουρά» της Ligue 1, με την αγωνιστική πτώση να ακολουθεί τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν πριν από την έναρξη της σεζόν.

Η Μαρσέιγ υπέστη την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της χάνοντας με 2-1 εντός έδρας από τη μεγάλη της αντίπαλο Παρί Σεν Ζερμέν την Κυριακή, και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πρωταθλήματος.

Ο σύλλογος δεν μπόρεσε να ενισχύσει το ρόστερ του πριν από την έναρξη της σεζόν, λόγω του οικονομικού «φρένου» που επέβαλαν τόσο η UEFA όσο και η αρχή οικονομικού ελέγχου του γαλλικού ποδοσφαίρου.

«Μπορεί να δεχτούμε ήττες, αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά το να αρκούμαστε σε αξιοπρεπείς ήττες, ειδικά τέσσερις στη σειρά στο πρωτάθλημα, δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε ο προπονητής Μπρουνό Ζενεσιό μετά την ήττα της Κυριακής στο «Στάδιο Βελοντρόμ».

«Γνωρίζουμε ότι κάθε αγώνας στη Ligue 1 είναι δύσκολος και όταν μπορείς να πάρεις πόντους κόντρα σε πολύ καλές ομάδες, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση και σου επιτρέπει επίσης να χτίσεις πάνω σε αυτό. Στα τελευταία παιχνίδια δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά δεν κάναμε και τα πάντα για να αξίζουμε κάτι καλύτερο», πρόσθεσε.

Ο Ζενεσιό, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της ομάδας στις αρχές της σεζόν προερχόμενος από τη Λιλ, θα αξιοποιήσει τις επόμενες τρεις εβδομάδες της διακοπής για τις εθνικές ομάδες προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση.

«Δεν τίθεται θέμα παραίτησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Θα κάνω έναν απολογισμό με τη διοίκηση, το επιτελείο μου και τους παίκτες, διότι αυτό που με νοιάζει τώρα είναι να βοηθήσω την ομάδα να βελτιωθεί.

Όσον αφορά το ομαδικό πνεύμα και την αφοσίωση, δεν έχω πολλά να προσάψω από την αρχή της σεζόν. Απλώς πρέπει να τα πάμε καλύτερα μέσα στη δική μας περιοχή. Δεχόμαστε υπερβολικά πολλά γκολ που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», πρόσθεσε ο Ζενεσιό.

Η Μαρσέιγ, η οποία τερμάτισε στην πέμπτη θέση την περασμένη σεζόν, έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος και υπέστη ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League την περασμένη εβδομάδα.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Τρουά εκτός έδρας στις 11 Οκτωβρίου, πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό τέσσερις ημέρες αργότερα.