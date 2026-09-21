«Λούκα, ο προστάτης της ΑΕΚ»: Οι Σέρβοι αποθέωσαν τον Γιόβιτς!

Η ΑΕΚ έφυγε με το «τρίποντο» από το Πανθεσσαλικό, λυγίζοντας 2-1 τον Βόλο, για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει τη διαφορά.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της «Ένωσης» στο δεύτερο ημίχρονο, με το δεύτερο να έρχεται στο 88ο λεπτό και να χαρίζει στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Η εμφάνιση του 28χρονου επιθετικού δεν πέρασε απαρατήρητη στην πατρίδα του. Η «Mozzart Sport» αποθέωσε τον Γιόβιτς για την καθοριστική συμβολή του, με χαρακτηριστικό τίτλο «Η ΑΕΚ γιορτάζει τον Λούκα τον προστάτη».

Το σερβικό δημοσίευμα υπογράμμισε πως η ΑΕΚ κινδύνευσε να αφήσει βαθμούς στον Βόλο, καθώς είδε το προβάδισμά της χάνεται λίγο πριν το τέλος. Ο Γιόβιτς εμφανίστηκε ξανά την κατάλληλη στιγμή και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έδωσε τη λύση στην «Ένωση». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μέχρι τώρα παρουσία του Γιόβιτς, ο οποίος έχει φτάσει τα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και τα έξι συνολικά στη φετινή σεζόν.

Η «Mozzart Sport» στάθηκε επίσης στη σημασία του αποτελέσματος για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς η ΑΕΚ απέφυγε μια ακόμη απώλεια βαθμών και έφτασε τους 11 βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές. Ο Γιόβιτς, μάλιστα, θα ενσωματωθεί πλέον στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας, έχοντας ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του μετά τα δύο γκολ στον Βόλο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα στον Βόλο με 2:1. Ήταν επικίνδυνο, ήταν δυσάρεστο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ακόμη ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι κιτρινόμαυροι δεν έλαμψαν στον Βόλο, και πέντε λεπτά πριν το τέλος, έχασαν το δύσκολο προβάδισμά τους, το οποίο ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε από το σημείο του πέναλτι.

Και τότε ο Γιόβιτς ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, ο παίκτης που "έφερε" την ΑΕΚ στο Champions League. Πηδώντας από τον ουρανό στη σέντρα του Ζοάο Μάριο για το γκολ στο 88ο λεπτό. Για τη νίκη, για τον μεγάλο πανηγυρισμό, για να αναπνεύσει πιο εύκολα στο κιτρινόμαυρο τμήμα της ελληνικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της μεγάλης διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Λούκα Γιόβιτς θα έρθει στη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Και, τα δύο νέα γκολ στο ισοζύγιό του μπορούν να ευχαριστήσουν και τον προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς, επειδή οι “αετοί” δεν έχουν πλέον τόσο ευρύ επιθετικό ρεπερτόριο. Και ο Λούκα ήταν εύστοχος δύο φορές λίγο πριν τον αγώνα με την Ελλάδα. Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο: Η Σερβία θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του Nations League στον Βόλο. Λοιπόν, ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορέσει να ηγηθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης αναπνέει πιο άνετα. Μια ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφή για την ΑΕΚ, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από ποτέ και κάθε ήττα έχει χρόνο να ανακάμψει, ειδικά στα πλέι οφ, αλλά θα ήταν δυσάρεστο, απογοητευτικό αν η πρωταθλήτρια είχε τρεις ισοπαλίες μετά από πέντε γύρους. Με αυτόν τον τρόπο, με τη νίκη στον Βόλο, ο βαθμολογικός πίνακας φαίνεται διαφορετικός, πιο ευχάριστος».