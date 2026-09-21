Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς συγκεντρώνονται για το Nations League

Στη δράση επιστρέφει η «γαλανόλευκη», η οποία ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία της στην ιστορία της στη «μεγάλη» κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Εθνική έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Ολλανδία (01/10, 21:45) και τη Γερμανία (04/10, 21:45), τα οποία θα διεξαχθούν στην Τούμπα.

Στόχος της Ελλάδας είναι να ολοκληρώσει την παρουσία της τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου, προκειμένου να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει από σήμερα τους διεθνείς στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Σερβία. Η αποστολή θα αναχωρήσει την Τετάρτη (23/09) το μεσημέρι με προορισμό το Βελιγράδι.

Οι κλήσεις της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League: