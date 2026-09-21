Ρεάλ Μαδρίτης: Αγωνία για τον Βαλβέρδε – Πρόβλημα στον αστράγαλο

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ουρουγουανός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στον αστράγαλο και αποχώρησε από την αναμέτρηση, με το ιατρικό επιτελείο των «μερένχες» να περιμένει τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση του διεθνούς μέσου, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένει πλέον την ιατρική εκτίμηση για τον Βαλβέρδε, καθώς το ζητούμενο για τον τεχνικό της Ρεάλ είναι να γνωρίζει τόσο τη σοβαρότητα του τραυματισμού όσο και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του.

Ο Βαλβέρδε έχει καταγράψει μέχρι στιγμής ένα γκολ και μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Συνολικά, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αγωνιστεί σε 380 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 42 γκολ και 45 ασίστ.