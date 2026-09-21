ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας στον όμιλο της «Ένωσης» στο BCL
Η Σάλον Βίλπας εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League και θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο.
Η Σάλον Βίλπας πήρε την πρόκριση επικρατώντας 98-96 της Οραντέα σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε.
Με τη νίκη αυτή, η φινλανδική ομάδα συμπλήρωσε τον 3ο όμιλο του Basketball Champions League και πλέον αποτελεί έναν από τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη διοργάνωση.
Έτσι, η Ένωση γνωρίζει πλέον και την τελευταία ομάδα που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του BCL.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο BCL:
1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάλον Βίλπας
2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ
3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ
4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι
5η αγωνιστική: Σάλον Βίλπας- ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ