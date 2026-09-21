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ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας στον όμιλο της «Ένωσης» στο BCL

Η Σάλον Βίλπας εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League και θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο.

ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας στον όμιλο της «Ένωσης» στο BCL
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Η Σάλον Βίλπας πήρε την πρόκριση επικρατώντας 98-96 της Οραντέα σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, η φινλανδική ομάδα συμπλήρωσε τον 3ο όμιλο του Basketball Champions League και πλέον αποτελεί έναν από τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη διοργάνωση.

Έτσι, η Ένωση γνωρίζει πλέον και την τελευταία ομάδα που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του BCL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο BCL:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάλον Βίλπας

2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ

4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι

5η αγωνιστική: Σάλον Βίλπας- ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ

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