ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας στον όμιλο της «Ένωσης» στο BCL

Η Σάλον Βίλπας πήρε την πρόκριση επικρατώντας 98-96 της Οραντέα σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, η φινλανδική ομάδα συμπλήρωσε τον 3ο όμιλο του Basketball Champions League και πλέον αποτελεί έναν από τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη διοργάνωση.

Έτσι, η Ένωση γνωρίζει πλέον και την τελευταία ομάδα που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του BCL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο BCL:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάλον Βίλπας

2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ

4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι

5η αγωνιστική: Σάλον Βίλπας- ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ