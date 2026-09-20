Αρτέτα: «Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα, πρέπει να νιώσουμε τον πόνο»

Η Άρσεναλ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Μπράιτον, με τον Μίκελ Αρτέτα να μην κρύβει την απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσίασαν οι «κανονιέρηδες».

Ο Βάσκος τεχνικός παραδέχθηκε πως η Μπράιτον ήταν ανώτερη και άξιζε τη νίκη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα πολλά τεχνικά λάθη που έκανε η ομάδα του.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Καταρχάς με την απόδοση και στη συνέχεια με το αποτέλεσμα. Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα και άξιζε απόλυτα τη νίκη. Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να πετύχεις στην Premier League και εμείς ήμασταν πολύ μακριά από αυτά. Η ποσότητα των τεχνικών λαθών που κάναμε ήταν απαράδεκτη. Δεν σεβαστήκαμε καμία αρχή του παιχνιδιού», τόνισε ο Αρτέτα.

Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε και στην πρώτη ήττα της Άρσεναλ από τον Απρίλιο, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και βελτίωση.

«Πρέπει να νιώσουμε τον πόνο. Αυτό δεν θα αλλάξει την οπτική μας ούτε θα μειώσει την αξία όσων έχει πετύχει η ομάδα τις πρώτες έξι ή επτά εβδομάδες της σεζόν. Ωστόσο, σήμερα οφείλουμε να λάβουμε αυτό το μάθημα πολύ σοβαρά υπόψη, διότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός μεμονωμένα, να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα και στη συνέχεια να το εντάξουμε στη γενικότερη εικόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.