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Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4

Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα μετά το τέλος της πέμπτης αγωνιστικής.

Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4
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Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Super League με τα φαβορί εύκολα ή δύσκολα να συνεχίζουν με νίκες.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα ο Ολυμπιακός πέρασε με δυσκολία από την έδρα του Λεβαδειακού με 1-0, ενώ το ίδιο συνέβη και στον Βόλο με την ΑΕΚ να επικρατεί 2-1 των Θεσσαλών.

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2, με τον Παναθηναϊκό χάρη στην «οβίδα» του Τετέι να περνά από τη Νίκαια και να επικρατεί 1-0 της Καλαμάτας.

Τέλος ο ΠΑΟΚ δεν «στραβοπάτησε» στο Αγρίνιο, καθώς αν και αγχώθηκε νίκησε με 3-1 τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία.

Τα αποτελέσματα

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΠΑΟΚ 12

3. ΑΕΚ 11

4. ΟΦΗ 10

5. Ολυμπιακός 10

6. Παναιτωλικός 9

7. Άρης 7

8. Ηρακλής 6

9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Αστέρας AKTOR 2

13. Βόλος 2

14. Λεβαδειακός 1

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (19:30)

ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)

Ηρακλής - Λεβαδειακός (17:00)

Άρης - Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα (18:00)

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