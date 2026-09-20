Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4
Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα μετά το τέλος της πέμπτης αγωνιστικής.
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Super League με τα φαβορί εύκολα ή δύσκολα να συνεχίζουν με νίκες.
Στο παιχνίδι που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα ο Ολυμπιακός πέρασε με δυσκολία από την έδρα του Λεβαδειακού με 1-0, ενώ το ίδιο συνέβη και στον Βόλο με την ΑΕΚ να επικρατεί 2-1 των Θεσσαλών.
Σε ένα χορταστικό παιχνίδι ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2, με τον Παναθηναϊκό χάρη στην «οβίδα» του Τετέι να περνά από τη Νίκαια και να επικρατεί 1-0 της Καλαμάτας.
Τέλος ο ΠΑΟΚ δεν «στραβοπάτησε» στο Αγρίνιο, καθώς αν και αγχώθηκε νίκησε με 3-1 τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία.
Τα αποτελέσματα
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Άρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
Η βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4. ΟΦΗ 10
5. Ολυμπιακός 10
6. Παναιτωλικός 9
7. Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας AKTOR 2
13. Βόλος 2
14. Λεβαδειακός 1
Η επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (19:30)
ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)
Ηρακλής - Λεβαδειακός (17:00)
Άρης - Βόλος (19:00)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ - Καλαμάτα (18:00)