Serie A: Επιβλητική νίκη για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε

Οι... αναταράξεις που είχαν προκληθεί στη Μίλαν μετά τις δύο σερί ισοπαλίες στο πρωτάθλημα (Γιουβέντους, Λάτσιο), αλλά κυρίως μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπενφίκα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επί του παρόντος (τουλάχιστιον), κώπασαν...

Αιτία γι' αυτό η άνετη νίκη των «ροσονέρι» με 3-0 επί της Λέτσε στο «Σαν Σίρο» στο τελευταίο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, χάρις στην οποία η ομάδα του Αμορίμ «σκαρφάλωσε» στην 5η θέση και στο -2 από την κορυφή και σαφώς θα πάει με μία σχετική ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων.

Τη χαρά της νίκης, ύστερα από δύο διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Serie A, «γεύθηκε» σήμερα (20/9) η Γιουβέντους...

Η «βέκια σινιόρα» επιβλήθηκε 2-0 της Αταλάντα στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, και άφησε πίσω την εντός έδρας ισοπαλία με τη Μίλαν και την εκτός έδρας ήττα από τη Σασουόλο, που είχαν προηγηθεί.

Παράλληλα, οι «μπιανκονέρι» υποχρέωσαν την ομάδα από το Μπέργκαμο στην τρίτη σερί ήττα της στο καμπιονάτο.