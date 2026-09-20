Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα ήττα από την Παρί και... κατρακύλα για τη Μαρσέιγ στο πρωτάθλημα

Περίοδο κρίσης διανύει η Μαρσέιγ, καθώς γνώρισε νέα ήττα με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Βελοντρόμ» για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά για την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League. Οι Μασσαλοί συμπλήρωσαν τέσσερα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα στο γαλλικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας κακή εικόνα για ακόμη ένα παιχνίδι

Παρότι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, η αναμέτρηση πήρε... φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Παρί άνοιξε το σκορ στο 66' με κεφαλιά του Τόρες μετά από ασίστ του Ντουέ, όμως η Μαρσέιγ έβγαλε άμεση αντίδραση, φέρνοντας το ματς στα ίσα στο 72' με εξαιρετική ατομική προσπάθεια και πλασέ του Γκόμες.

Η χαρά των γηπεδούχων κράτησε λίγο, καθώς στο 74' ο Μαρκίνιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τη Μαρσέιγ στο 77', όταν ο Γουεά αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες και σβήνοντας κάθε ελπίδα για επιστροφή στο παιχνίδι.

Το τελικό 1-2 αφήνει την αντίπαλο του Ολυμπιακού με σοβαρό προβληματισμό και πίεση, σε μια χρονική συγκυρία λόγω της διακοπής όπου καλείται να βρει άμεσα λύσεις ενόψει της ευρωπαϊκής της μάχης με τους Πειραιώτες.

Τα αποτελέσματα:

Μονακό-Λανς 2-1

(32' Μπρούνερ, 84' αυτ. Γκραντί - 57' Ουντόλ)

Παρί FC-Στρασμπούρ 2-1

(15' Κεμπάλ, 57' Πατζίς-88' αυτ. Μπόου)

Λιόν-Ρεν 4-0

(7’, 30’ Νουαμά, 48’ Ατεκαμέ, 76’ Τολισό)

Λε Μαν-Λοριάν 2-1

(3’ Μπουραμπά, 57’ Ντιαλό - 78’ Γένσεν)

Ανζέ-Τρουά 2-0

(42’ Πέτερ, 57’ Σμπαϊ)

Τουλούζ-Χάβρη 3-2

(49’, 51’πέν. Τένγκστεντ, 79’ Γιόργκενσεν - 71’ Μάζα, 88’ Σαμάτα)

Οσέρ-Μπρεστ 2-1

(47' Αρτσερ, 83' Λε Γκεν-23' Μπουπ)

Νις-Λιλ 2-1

(22' αυτ. Νγκόι, 67' Αμούρα-79' Ουεντά)

Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

(72' Γκόμες - 66' Τόρες, 74' Μαρκίνιος)

Η βαθμολογία