· ΠΑΟΚ

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε αρκετά στο δεύτερο μέρος του ματς στο Αγρίνιο.

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο «Τϊτορμος» μετά το γκολ του, εξηγώντας πως το τέρμα των γηπεδούχων προκάλεσε άγχος στους ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου» και επηρέασε την εικόνα τους για ένα διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Είμασταν μπροστά με 2-0, μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και περισσότερα γκολ. Θέλαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο μέρος. Κάναμε ένα λάθος στο γκολ του Παναιτωλικού, παραχωρήσαμε ένα κόρνερ ενώ είχαμε την μπάλα. Μέχρι να δεχθούμε το γκολ ελέγχαμε το παιχνίδι.

Αγχωθήκαμε μετά το γκολ και δεν αμυνθήκαμε όπως στο πρώτο ημίχρονο. Υποφέραμε όλοι μαζί, είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Η εικόνα στο πρώτο μέρος μου άρεσε, στο δεύτερο θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:11 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα

23:04 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Άντεξε στην πίεση και έφυγε με το τρίποντο ο «Δικέφαλος»

22:59 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4

22:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

22:52 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

22:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)

22:26 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο - Δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος»

22:24 EUROLEAGUE

Πάρκερ για Φρανσίσκο: «Ήταν διατεθειμένος να περιμένει αλλά δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο»

22:22 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ξανά στο ματς οι Αγρινιώτες - Μείωσε σε 1-2 ο Εστέμπαν (video)

22:06 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του «τριφυλλιού» στη Νεάπολη (vid)

22:03 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ο Εντιαγέ διπλασίασε τα τέρματα του «Δικεφάλου» (video)

21:58 SUPER LEAGUE

Μπέος: «Παίχτηκαν εκατομμύρια στη νίκη της ΑΕΚ» - Τι είπε για το περιστατικό με Μπρινιόλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας