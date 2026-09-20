Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο «Τϊτορμος» μετά το γκολ του, εξηγώντας πως το τέρμα των γηπεδούχων προκάλεσε άγχος στους ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου» και επηρέασε την εικόνα τους για ένα διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Είμασταν μπροστά με 2-0, μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και περισσότερα γκολ. Θέλαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο μέρος. Κάναμε ένα λάθος στο γκολ του Παναιτωλικού, παραχωρήσαμε ένα κόρνερ ενώ είχαμε την μπάλα. Μέχρι να δεχθούμε το γκολ ελέγχαμε το παιχνίδι.

Αγχωθήκαμε μετά το γκολ και δεν αμυνθήκαμε όπως στο πρώτο ημίχρονο. Υποφέραμε όλοι μαζί, είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Η εικόνα στο πρώτο μέρος μου άρεσε, στο δεύτερο θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα».