· ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

Διπλό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, καθώς τόσο ο Τάχα Άλι όσο και ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησαν τραυματίες από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τάχα Άλι, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό, έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου» έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με τον ποδοσφαιριστή να προσπαθεί αρχικά να συνεχίσει.

Ωστόσο, ο Άλι δεν ήταν σε θέση να παραμείνει στο παιχνίδι και ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του. Ο ΠΑΟΚ αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Στο 70ό λεπτό προέκυψε νέο πρόβλημα για τον «Δικέφαλο», αυτή τη φορά με τον Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος.

Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ μπήκε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να συνεχίσει και να αποχωρεί τελικά με φορείο.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:11 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Υποφέραμε όλοι μαζί - Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα

23:04 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Άντεξε στην πίεση και έφυγε με το τρίποντο ο «Δικέφαλος»

22:59 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Με το απόλυτο στη διακοπή ο Παναθηναϊκός - Νίκες για το Big 4

22:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με «30αρα» Λαπροβίτολα η Μπανταλόνα νίκησε τη Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας

22:52 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

22:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος τα είπε με τον Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας (pics)

22:26 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο - Δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος»

22:24 EUROLEAGUE

Πάρκερ για Φρανσίσκο: «Ήταν διατεθειμένος να περιμένει αλλά δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο»

22:22 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ξανά στο ματς οι Αγρινιώτες - Μείωσε σε 1-2 ο Εστέμπαν (video)

22:06 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του «τριφυλλιού» στη Νεάπολη (vid)

22:03 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ο Εντιαγέ διπλασίασε τα τέρματα του «Δικεφάλου» (video)

21:58 SUPER LEAGUE

Μπέος: «Παίχτηκαν εκατομμύρια στη νίκη της ΑΕΚ» - Τι είπε για το περιστατικό με Μπρινιόλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας