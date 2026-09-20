Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο ο Παβλένκα - Αναγκαστική αλλαγή και o Τάχα Άλι (videos)

Ο Τάχα Άλι, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό, έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου» έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με τον ποδοσφαιριστή να προσπαθεί αρχικά να συνεχίσει.

Ωστόσο, ο Άλι δεν ήταν σε θέση να παραμείνει στο παιχνίδι και ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του. Ο ΠΑΟΚ αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Στο 70ό λεπτό προέκυψε νέο πρόβλημα για τον «Δικέφαλο», αυτή τη φορά με τον Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος.

Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ μπήκε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να συνεχίσει και να αποχωρεί τελικά με φορείο.