Πάρκερ για Φρανσίσκο: «Ήταν διατεθειμένος να περιμένει αλλά δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο»

Ο Τόνι Πάρκερ είχε επενδύσει σημαντικά στο πλάνο της Βιλερμπάν, με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί ανταγωνιστικά στην EuroLeague. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσθήκες του γαλλικού συλλόγου, όμως τελικά η συνεργασία των δύο πλευρών δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.

Ο Γάλλος γκαρντ αποχώρησε από τη Βιλερμπάν και πλέον αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ ο Πάρκερ μίλησε για την περίπτωσή του σε συνέντευξή του στο «First Team».

Ο θρύλος του ΝΒΑ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στον Φρανσίσκο, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο πίστευε στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Όπως εξήγησε, ήταν ακόμη και διατεθειμένος να περιμένει περισσότερο από έναν χρόνο προκειμένου να δει το πλάνο του να εξελίσσεται.

Ωστόσο, ο 44χρονος τεχνικός δεν ήθελε να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο χρονικά ρίσκο σε αυτή τη φάση της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόνι Πάρκερ

«Ο Σιλβέν ήταν τρομερός. Αρχικά, πίστεψε στο πρότζεκτ μου, επέστρεψε στην Γαλλία και ήθελε να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ. Είχαμε το ίδιο όνειρο: να δούμε μία γαλλική ομάδα να κερδίζει την Euroleague. Και είναι αλήθεια πως δεν ήταν εύκολο να του τηλεφωνήσω και να του πω ότι το πρότζεκτ θα καθυστερήσει έναν χρόνο.

Είναι αλήθεια πως ήταν διατεθειμένος να περιμένει περισσότερο. Αλλά δεν ήθελα να πάρω τέτοιο ρίσκο, γιατί στα 28 του ένα συμβόλαιο σαν αυτό, είναι συμβόλαιο ζωής για εκείνον. Θέλει να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ. Ας δούμε τι θα γίνει σε έναν χρόνο».