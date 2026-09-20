Μπέος: «Παίχτηκαν εκατομμύρια στη νίκη της ΑΕΚ» - Τι είπε για το περιστατικό με Μπρινιόλι

Σε υψηλούς τόνους ήταν οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου μετά την αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ, με τον πρόεδρο της ομάδας της Μαγνησίας να εξαπολύει επίθεση κατά του τερματοφύλακα της Ένωσης, Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Ο Μπέος υποστήριξε ότι ο Ιταλός γκολκίπερ επιτέθηκε από πίσω τόσο στον ίδιο όσο και στον γιο του, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «ποδοσφαιρικό αλήτη».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Βόλου προχώρησε σε καταγγελίες σχετικά με στοιχηματισμό υπέρ της ΑΕΚ, αναφέροντας ότι θα απευθυνθεί στον Εισαγγελέα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά όσα είπε

«Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα.

Πήγα να πάρω τον γιο μου γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση, είναι μικρό παιδί, θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε, έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι επιτέθηκε σε εμένα και το παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν αλλά έπρεπε να προστατέψω κι’ εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί».

Ακόμη, κατήγγειλε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στη νίκη της ΑΕΚ και ζήτησε από το Λανουά μέχρι να διερευνηθεί αυτή η πληροφορία, να θέσει στο περιθώριο τον Τζήλο και τον Πολυχρόνη, var και διαιτητή του αγώνα. «Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει σε αυτό το συμβάν εάν είχε συμμετοχή ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχαν και μέχρι να διερευνηθεί αυτό ο Λανουά οφείλει, ένα καινούργιο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο γιατί αυτοί συμμετείχαν στην αλλοίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε».

Για το πέναλτι της ΑΕΚ το χαρακτήρισε "μαϊμού". «Αυτά τα πέναλτι τα έδιναν την δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίναν πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιόβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού καιο πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι, ντροπή, ντροπή, ντροπή, αλλοίωση του αποτελέσματος και δεν μίλησε κανένας και πιο πολύ το Cosmote. Δείξτε τη φάση σήμερα, αν υπάρχει πέναλτι δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή, δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας σε όλους ρε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μνάτια την ΑΕΚ και έπαιξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο, αύριο κάνω μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και ο Εισαγγελέας ας ψάξει να βρει αν ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό».