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Νίστρουπ: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή – Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την επικράτηση της ομάδας του επί της Καλαμάτας και το σερί επιτυχιών που έχει το «τριφύλλι». 

Νίστρουπ: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή – Θα μπορούσαμε και καλύτερα»
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Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή. Έχουμε 8 νίκες, βάζω και τα ευρωπαϊκά μαζί. Έχουμε κάνει ωραίες εμφανίσεις. Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Δύσκολος αντίπαλος, θα μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά κρατάω την εκτός έδρας νίκη.

Δύσκολο να ξέρω αν θα βοηθήσει η διακοπή. Παίζουμε στην Ευρώπη και σε αντίθεση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΟΦΗ εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη. Η διακοπή υπάρχει, ξεκινάμε, συνεχίζουμε και προχωράμε για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό».

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