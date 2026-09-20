Νίστρουπ: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή – Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή. Έχουμε 8 νίκες, βάζω και τα ευρωπαϊκά μαζί. Έχουμε κάνει ωραίες εμφανίσεις. Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Δύσκολος αντίπαλος, θα μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά κρατάω την εκτός έδρας νίκη.

Δύσκολο να ξέρω αν θα βοηθήσει η διακοπή. Παίζουμε στην Ευρώπη και σε αντίθεση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΟΦΗ εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη. Η διακοπή υπάρχει, ξεκινάμε, συνεχίζουμε και προχωράμε για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό».