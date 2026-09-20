Βόλος – ΑΕΚ: Ένταση Μπέου με Μπρινιόλι | Το τετ-α-τετ που απέτρεψε τη μήνυση

Ένταση σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, με τον Αχιλλέα Μπέο και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Όλα ξεκίνησαν από ένα μικροεπεισόδιο στον αγωνιστικό χώρο, στο οποίο ενεπλάκησαν ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, ο γιος του κι ο Ιταλός τερματοφύλακας της «Ένωσης». Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στη φυσούνα του γηπέδου.

Μάλιστα, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Μπρινιόλι για όσα είχαν προηγηθεί. Αρκετή ώρα αργότερα, ωστόσο, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και συζήτησαν κατ’ ιδίαν, παρουσία και του Μηνά Λυσάνδρου.

Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, με τον Μπρινιόλι να εξηγεί στον Μπέο πως το περιστατικό προέκυψε μέσα από την ένταση και τα νεύρα της στιγμής.

Ο Αχιλλέας Μπέος αποδέχθηκε την εξήγηση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στην υπόθεση. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης, με το περιστατικό να θεωρείται λήξαν.