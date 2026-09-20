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Έντονη αντίδραση Μπέου για διαιτησία στο Βόλος-ΑΕΚ: «Τζήλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν»

Ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας του ΝΠΣ, ξέσπασε για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ – «Ντρέπομαι πραγματικά». 

Έντονη αντίδραση Μπέου για διαιτησία στο Βόλος-ΑΕΚ: «Τζήλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν»
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Ο Αχιλλέας Μπέος ξέσπασε κατά της διαιτησίας του αγώνα Βόλος – ΑΕΚ. Πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας του ΝΠΣ, έκανε δύο αναρτήσεις, στις οποίες αναφέρει:

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή - πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας...

Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό.Τζηλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν...».

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