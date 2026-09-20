Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από τον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να χάνουν στις λεπτομέρειες τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Αθέατες στιγμές από τον τελικό του EuroLeague Super Cup δημοσίευσε με βίντεο στο Youtube η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να ηττάται στα... σημεία από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να χάνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.