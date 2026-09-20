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Βόλος – ΑΕΚ: «Όλος ο κόσμος είδε…» - Το σχόλιο του Κώστα Μπράτσου

Ο Κώστας Μπράτσος δεν θέλησε να μιλήσει για το παιχνίδι, μετά την ήττα του Βόλου από την ΑΕΚ, στην αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Βόλος – ΑΕΚ: «Όλος ο κόσμος είδε…» - Το σχόλιο του Κώστα Μπράτσου
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Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ο Μπράτσος, πάντως, δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθειά τους.

Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου στη MAGENTA TV μετά το τέλος του Βόλος - ΑΕΚ: «Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος είδε τι έγινε… Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια»

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