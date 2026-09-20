Η Παρί σήκωσε εμφατικά το Super Cup της Γαλλίας λίγο πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Με την ψυχολογία στα ύψη θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center» για την 1η αγωνιστική της EuroLeague η Παρί.

Η γαλλική ομάδα επικράτησε με 81-59 της Ροάν στο εγχώριο Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, χάρη στο εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο στο οποίο σκόραρε συνολικά 60 πόντους.

Το σύνολο του Μαξίμ Λεφέβρ είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Τάισον Ετιέν, που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 21 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ιφί με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-13, 22-21, 41-57, 59-81