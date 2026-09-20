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ΑΕΚ: Φιλικά με Παναιτωλικό και Athens Kallithea την περίοδο της διακοπής

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε το πρόγραμμα της ΑΕΚ κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για το Nations League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Φιλικά με Παναιτωλικό και Athens Kallithea την περίοδο της διακοπής
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Η ΑΕΚ θα παραμείνει σε αγωνιστική εγρήγορση και στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Μετά τη νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η «Ένωση», αποκαλύπτοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν δύο φιλικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό και την Athens Kallithea, με στόχο να διατηρήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεών της.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν από τα Σπάτα, καθώς θα ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες. Οι παίκτες που θα παραμείνουν στην Αθήνα, ωστόσο, θα συνεχίσουν κανονικά την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς.

«Θα παίξουμε δύο φιλικά με την Καλλιθέα και τον Παναιτωλικό για καλύτερη προετοιμασία στο διάστημα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος τεχνικός

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