Νίκολιτς: «Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση» - Τι είπε για τον τραυματισμό του Ρότα

Στη σημασία της νίκης και της κατάκτησης των τριών βαθμών στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, στη φάση του πέναλτι, αλλά και στην απόδοση των ποδοσφαιριστών του, ενώ μίλησε και για τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Λάζαρου Ρότα, το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης της ΑΕΚ, καθώς και τη συζήτηση που είχε με τον Αχιλλέα Μπέο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Η αρχική τοποθέτηση του: «Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι για εμάς. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα, σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο που δυσκολεύει τους πάντες. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Τα πρώτα 10′ ήταν εφιάλτης. Μπήκαμε χωρίς συγκέντρωση, χάσαμε μονομαχίες, κάναμε λάθη και ο Βόλος θα μπορούσε να σκοράρει ένα ή δύο τέρματα. Μέχρι και το τέρμα του Βόλου δεν υπήρχε ουσιαστική ευκαιρία. Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση. Σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η ομάδα που έπαιξε για να κερδίσει πήρε και τους τρεις βαθμούς. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι μεγάλο το FIFA Break και θα μείνουμε στα Σπάτα για προπονήσεις. Θα περάσουμε τρεις εβδομάδες χωρίς τους παίκτες μας. Θέλω να προσευχηθώ για αυτούς, να έχουν ό,τι καλύτερο με τις Εθνικές τους και να γυρίσουν πίσω υγιείς. Θα παίξουμε δύο φιλικά με την Καλλιθέα και τον Παναιτωλικό για καλύτερη προετοιμασία στο διάστημα αυτό».

Για την απόδοση του Γκατσίνοβιτς και τον ρόλο του Μάγερ στα κεντρικά χαφ: «Στο μυαλό μας είχαμε τον Μάγερ σαν έναν υβριδικό παίκτη, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας all around. Αυτό που θέλω στην κορυφή είναι η ομάδα. Σέβομαι τους παίκτες. Είναι παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας. Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτούς τους παίκτες. Ο τραυματισμός του Ρότα δεν είναι πολύ σημαντικός, αν και δεν είμαι ειδικός επί των τραυματισμών. Είμαι χαρούμενος με τις αλλαγές, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλος, Αριάγκα. Είμαστε χαρούμενοι με όλους. Πρέπει οι παίκτες να είναι 100% έτοιμοι για όλα και για όλες τις θέσεις. Μακροπρόθεσμα θέλουμε κάποια ενίσχυση, ίσως και βραχυπρόθεσμα. Αν εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον στην αγορά, θα το κοιτάξουμε. Δεν θέλουμε να φέρουμε έναν παίκτη μόνο και μόνο για να τον φέρουμε. Θέλουμε να είναι έτοιμος να συνεισφέρει».

Για τα παράπονα του Βόλου: «Είχαμε ένα φιλικό chat με τον κύριο Μπέο. Είχαμε μια ποδοσφαιρική συζήτηση, σε φιλικό επίπεδο, για την πόλη, την τοποθεσία και τον αγώνα. Καθαρά ποδοσφαιρικό».